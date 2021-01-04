США передумали возвращать авианосец Nimitz с Ближнего Востока из-за Ирана

Трамп обостряет конфликт с Тегераном под конец президентского срока.

Действующий президент США Дональд Трамп приказал отправить американский авианосец Nimitz обратно в район Персидского залива, отменив распоряжение и.о. министра обороны США Кристофера Миллера о возвращении боевого корабля в Америку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник среди военных.

Приказав авианосцу вернутся домой на прошлой неделе, Миллер надеялся послать Ирану сигнал о деэскалации на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Но в Белом доме самодеятельность командующего не оценили.

По словам одного из военных чиновников, идея Миллера о деэскалации не была единогласно принята и в Пентагоне. Центральное командование хотело, чтобы авианосец оставался на Ближнем Востоке в рамках сдерживания Ирана.

Уже 3 января Миллер объявил, что авианосец Nimitz останется в регионе из-за иранских угроз «в адрес президента Трампа и других правительственных чиновников США». Миллер подчеркнул, что он приказал кораблю сменить свою обычную дислокацию, но теперь авианосец «останется на посту в районе операций Центрального командования США», добавил Миллер.

«Никто не должен сомневаться в решимости Соединенных Штатов Америки», — цитирует Миллера CNN.

На прошлой неделе телеканал сообщал о «противоречивых данных, отражающих разногласия внутри Пентагона по поводу нынешнего уровня угрозы со стороны Ирана».

3 января власти Ирана предупредили о намерении довести уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20%. Такой процент обогащения урана едва ли не доходит до «оружейного качества»: ранее иранский парламент принял законопроект, позволяющий отказаться от соблюдения условий Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотреть ряд пунктов СВПД.