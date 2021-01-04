МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией в Сахаро-Сахельском регионе

Положение в сахаро-сахельской зоне вызывает озабоченность у МИД России. В регионе высокий уровень террористической опасности, а также происходят местные конфликты.

Положение в сахаро-сахельской зоне вызывает озабоченность у МИД России. В регионе высокий уровень террористической опасности, а также происходят местные конфликты.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Интервью дипломата представлено на сайте МИД.

"Обстановка в Сахеле находится в фокусе внимания международного сообщества и регулярно обсуждается в Совете Безопасности ООН", — отметил он.

Для решения региональных проблем работают международные организации, Россия в качестве постоянного члена СБ предоставляет помощь ряду государств из региона.