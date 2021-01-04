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16:39   4 Января 2021
Политика

Медведев провел переговоры с президентом Белоруссии

Медведев провел переговоры с президентом Белоруссии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Представители пресс-службы белорусского лидера сообщили, что участники переговоров обсудили международную повестку дня. Медведев и Лукашенко обговорили ряд актуальных вопросов сотрудничества Москвы и Минска.

Собеседники также поздравили друг друга с новогодними праздниками.

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#медведев #белоруссия #лукашенко

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