16:39 4 Января 2021Политика
Медведев провел переговоры с президентом Белоруссии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Представители пресс-службы белорусского лидера сообщили, что участники переговоров обсудили международную повестку дня. Медведев и Лукашенко обговорили ряд актуальных вопросов сотрудничества Москвы и Минска.
Собеседники также поздравили друг друга с новогодними праздниками.