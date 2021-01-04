Бывших ливийских узников доставили домой из Шереметьево

Освобожденные из плена в Ливии россияне вернулись домой. Четыре человека находились в североафриканском государстве в течение десяти дней.

Освобожденные из плена в Ливии россияне вернулись домой. Четыре человека находились в североафриканском государстве в течение десяти дней.

О процессе возвращения граждан Российской Федерации домой рассказывал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в своем Telegram-канале. Пленники были встречены в аэропорту Шереметьево, после чего отправлены по домам. Вместе с ними в заточении находился один украинец, он сейчас ожидает ответа от консульства своей страны.

"Мужчины прилетели без вещей, без документов", — заметил Малькевич.

Их не удалось даже поселить в гостиничном номере рядом с аэропортом из-за отсутствия документов. Россияне были отправлены домой на автомобиле, каждый успешно вернулся в свой город. Они находились в плену после того, как их яхта была остановлена у ливийских берегов.

Из Ливии ранее вернулись другие граждане РФ — социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан. Этого удалось добиться благодаря налаженному контакту между Россией и ливийским правительством.