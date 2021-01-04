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17:47   4 Января 2021
Весь мир

Олимпиада под угрозой. В Токио рекордное число зараженных коронавирусом

Олимпиада под угрозой. В Токио рекордное число зараженных коронавирусом

Правительство Японии рассматривает возможность введения режима ЧС в Токио и окрестностях после «очень серьезной» третьей волны заражения COVID-19, заявил премьер-министр Есихидэ Суга. Из-за эпидемии и экономического ущерба под угрозой Олимпиада в Токио, запланированная с июля по август, сообщает Al Jazeera.

31 декабря в Японии было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом. Только за 3 января выявлено 3158 инфицированных, около половины из них в Токио. Столица страны и три соседние префектуры обратились к правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение.

Всплеск заболеваемости не случайно произошел в праздничные дни: большинство японцев носят маски, но торговые кварталы и храмы традиционно были переполнены в канун Нового года.

«Даже в течение трех дней новогодних праздников в районе Большого Токио не было случаев заболевания. Но теперь правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения», — сказал Суга журналистам.

Олимпиада под угрозой. В Токио рекордное число зараженных коронавирусом

Ранее японский лидер сопротивлялся любым радикальным «антикоронавирусным» шагам, бьющим по экономике, пока европейские власти вводили жесткие ограничения. Многие японцы критиковали такой подход правительства, действовавшего «слишком медленно» в борьбе с пандемией.

Олимпиада под вопросом

Ситуация с Олимпиадой остается непонятной — ничего конкретного по этому поводу власти не сообщают, но не скрывают, что страна понесла экономический ущерб из-за коронавируса, несмотря на попытки избежать локдауна.

Ударил по бюджету страны предыдущий режим ЧС, введенный правительством Японии еще в начале апреля. Местные губернаторы призывали предприятия временно закрыться, а работников остаться дома. За несоблюдение этих требований штрафы не предусматривались, но большинство японцев дисциплинированно подчинились губернаторским указам.

Олимпиада под угрозой. В Токио рекордное число зараженных коронавирусом

С начала пандемии в Японии было зарегистрировано более 245 000 случаев заболевания и около 3600 смертей. По сравнению с Европой и Америкой, цифры относительно небольшие, но ситуация осложняется задачей со второй попытки провести Олимпийские игры, перенесенные в 2020 году.

В конце декабря власти Японии объявили о временном запрете на въезд в страну для граждан других государств из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

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