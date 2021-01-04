Олимпиада под угрозой. В Токио рекордное число зараженных коронавирусом

Олимпиада в Токио под угрозой из-за рекордного количества заболевших в Новый год.

Правительство Японии рассматривает возможность введения режима ЧС в Токио и окрестностях после «очень серьезной» третьей волны заражения COVID-19, заявил премьер-министр Есихидэ Суга. Из-за эпидемии и экономического ущерба под угрозой Олимпиада в Токио, запланированная с июля по август, сообщает Al Jazeera.

31 декабря в Японии было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом. Только за 3 января выявлено 3158 инфицированных, около половины из них в Токио. Столица страны и три соседние префектуры обратились к правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение.

Всплеск заболеваемости не случайно произошел в праздничные дни: большинство японцев носят маски, но торговые кварталы и храмы традиционно были переполнены в канун Нового года.

«Даже в течение трех дней новогодних праздников в районе Большого Токио не было случаев заболевания. Но теперь правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения», — сказал Суга журналистам.

Ранее японский лидер сопротивлялся любым радикальным «антикоронавирусным» шагам, бьющим по экономике, пока европейские власти вводили жесткие ограничения. Многие японцы критиковали такой подход правительства, действовавшего «слишком медленно» в борьбе с пандемией.

Олимпиада под вопросом

Ситуация с Олимпиадой остается непонятной — ничего конкретного по этому поводу власти не сообщают, но не скрывают, что страна понесла экономический ущерб из-за коронавируса, несмотря на попытки избежать локдауна.

Ударил по бюджету страны предыдущий режим ЧС, введенный правительством Японии еще в начале апреля. Местные губернаторы призывали предприятия временно закрыться, а работников остаться дома. За несоблюдение этих требований штрафы не предусматривались, но большинство японцев дисциплинированно подчинились губернаторским указам.

С начала пандемии в Японии было зарегистрировано более 245 000 случаев заболевания и около 3600 смертей. По сравнению с Европой и Америкой, цифры относительно небольшие, но ситуация осложняется задачей со второй попытки провести Олимпийские игры, перенесенные в 2020 году.

В конце декабря власти Японии объявили о временном запрете на въезд в страну для граждан других государств из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.