США вернутся к обсуждению ДСНВ при Байдене

Власти США вернутся к обсуждению вопросов контроля над вооружениями и заключению договора с Россией.

Власти США вернутся к обсуждению вопросов контроля над вооружениями и заключению договора с Россией.

Такое заявление в эфире телекомпании СNN сделал Джейк Салливан, который должен стать советником президента США по национальной безопасности.

По его мнению, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам как России, так и США. Исходя из этого, представители новой администрации найдут сферы для сотрудничества с РФ по этому вопросу.