Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:10   4 Января 2021
Экономика

Вакцинация не даст мировой экономике пойти по пути шок-прогнозов Saxo Bank

Вакцинация не даст мировой экономике пойти по пути шок-прогнозов Saxo Bank

Шокирующий прогноз аналитиков Saxo Bank о грядущем усилении кризиса не сбудется, считает экономист Михаил Беляев. Датские эксперты объясняют дестабилизацию началом вакцинации.

Представленный датским Saxo Bank прогноз продолжил традицию ежегодных "шокирующих" предположений. В 2021 году эксперты организации ждут увеличения числа дефолтов и новый виток кризиса. Парадоксально, но одной из причин осложнения ситуации огни считают массовую вакцинацию от коронавируса.

Прямой связи между появлением вакцины и грядущими финансовыми турбуленциями нет, заметил кандидат экономических наук Михаил Беляев в комментарии "Экономике сегодня". Вероятно, "шок-прогноз" строится на предположении, что массовая вакцинация вызовет рост числа летальных исходов. Предположения о побочных эффектах, однако, пока ничем не подтверждено.

В реальности вакцинация сможет стать одним из драйверов восстановления финансового сектора, уверен эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #прогноз #беляев #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров