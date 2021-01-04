Вакцинация не даст мировой экономике пойти по пути шок-прогнозов Saxo Bank

Шокирующий прогноз аналитиков Saxo Bank о грядущем усилении кризиса не сбудется, считает экономист Михаил Беляев. Датские эксперты объясняют дестабилизацию началом вакцинации.

Шокирующий прогноз аналитиков Saxo Bank о грядущем усилении кризиса не сбудется, считает экономист Михаил Беляев. Датские эксперты объясняют дестабилизацию началом вакцинации.

Представленный датским Saxo Bank прогноз продолжил традицию ежегодных "шокирующих" предположений. В 2021 году эксперты организации ждут увеличения числа дефолтов и новый виток кризиса. Парадоксально, но одной из причин осложнения ситуации огни считают массовую вакцинацию от коронавируса.

Прямой связи между появлением вакцины и грядущими финансовыми турбуленциями нет, заметил кандидат экономических наук Михаил Беляев в комментарии "Экономике сегодня". Вероятно, "шок-прогноз" строится на предположении, что массовая вакцинация вызовет рост числа летальных исходов. Предположения о побочных эффектах, однако, пока ничем не подтверждено.

В реальности вакцинация сможет стать одним из драйверов восстановления финансового сектора, уверен эксперт.