Центробанк зафиксировал рекордный рост наличных в России

Объем наличных в обращении в России по итогам 2020 года превысит 13 трлн рублей, следует из статистики Центробанка РФ.

Объем наличных в обращении в России по итогам 2020 года превысит 13 трлн рублей, следует из статистики Центробанка РФ.

По данным регулятора, за 11 месяцев прошлого года объем бумажных денег в стране вырос на 2,3 трлн рублей, что на 21,7% больше, чем на 1 января 2019 года. Как отмечают аналитики, такого всплеска не наблюдалось как минимум с 2010 года. Они не исключают, что после получения данных о 12 месяцах рост наличных может достигнуть 2,8 трлн рублей (+25%).

В Центробанке, в свою очередь, считают, что снятые в пандемию россиянами наличные вернуться в систему. Однако, когда это произойдет, зависит от нормализации эпидемиологической обстановки.