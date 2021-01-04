Швейцарский журналист назвал русскую дачу "маленьким миром обычных людей"

Швейцарский журналист телеканала SRF Давид Науэр пообщался с россиянами и выразил восхищение "феноменом русских дач".

Швейцарский журналист телеканала SRF Давид Науэр пообщался с россиянами и выразил восхищение "феноменом русских дач".

Науэр отметил, что дачи россиян обнесены высоким забором, на территории находятся ухоженные сады, цветники и детские бассейны. Он назвал это "маленьким миром обычных людей".

Пообщавшись с подмосковными дачниками, журналист пришел к выводу, что горожане сбегают на дачи от городской суеты и жары, тесноты квартир и российской реальности. Науэр считает, что дача навевает россиянам сентиментальные мысли и является источником вдохновения. Журналист назвал русскую дачу "культурным феноменом".