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15:07   4 Января 2021
Общество

Швейцарский журналист назвал русскую дачу "маленьким миром обычных людей"

Швейцарский журналист назвал русскую дачу "маленьким миром обычных людей"

Швейцарский журналист телеканала SRF Давид Науэр пообщался с россиянами и выразил восхищение "феноменом русских дач".

Науэр отметил, что дачи россиян обнесены высоким забором, на территории находятся ухоженные сады, цветники и детские бассейны. Он назвал это "маленьким миром обычных людей".

Пообщавшись с подмосковными дачниками, журналист пришел к выводу, что горожане сбегают на дачи от городской суеты и жары, тесноты квартир и российской реальности. Науэр считает, что дача навевает россиянам сентиментальные мысли и является источником вдохновения. Журналист назвал русскую дачу "культурным феноменом".

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#дача #огород #русская дача

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