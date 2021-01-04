Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США в связи с его здоровьем

Судья в Лондоне отказала США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за боязни за его психическое здоровье.

Судья в Лондоне отказала США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за боязни за его психическое здоровье.

По решению судьи Центрального уголовного суда Лондона Ванессы Барайтсер, американским властям отказали в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По имеющимся данным, запрос был отклонен из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого.

В 2010 году Ассанж был обвинен в Швеции в сексуальных домогательствах, а также в изнасиловании. Некоторое время он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Однако в апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. В следующем месяце начались слушания по вопросу об экстрадиции.

После этого власти США выдвинули в адрес Ассанжа новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если его выдадут США, то он может оказаться в тюрьме сроком до 175 лет.