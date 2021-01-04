Вершинин рассказал об активизации террористов в Заевфратье

Активизация боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ) вызвала эскалацию напряженности в сирийском Заевфратье. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Активизация боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ) вызвала эскалацию напряженности в сирийском Заевфратье. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Заместитель министра российского внешнеполитического ведомства отметил, что положение дел в республике стабилизировалось, однако в неподконтрольных Дамаску районах наблюдается напряженная обстановка. Он оценил ситуацию в Сирии как сложную.

Представители МИД Сирийской Арабской Республики ранее призвали американскую администрацию взять на себя ответственность за последствия поддержки терроризма. Заявление ведомства стало ответной реакцией на слова спецпосланника США Джоэла Рейберна, который назвал санкции "действенным способом" защиты граждан САР.