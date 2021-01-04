IVAS с наступившим. В 2021 году армия США «увидит» врага насквозь

Microsoft вооружит американских солдат новейшими очками дополненной реальности.

Любители виртуальных баталий знают, что во время прохождения игры на экране отображается множество полезной информации: счетчик боеприпасов, интерактивная карта и даже список боевых напарников. В реальном мире солдаты лишены подобных удобств. Чтобы банально свериться с картой, отряду необходимо сделать привал и выставить наблюдение.

Разработчики из Microsoft решили исправить этот недостаток и снабдить солдат армии США новейшими очками дополненной реальности – IVAS (Integrated Visual Augmentation Systems). В переводе: интегрированные системы визуального усиления. Корпорация Билла Гейтса обещает поставить в американские войска 200 000 таких гарнитур до конца 2021 года, сообщает The National Interest (NI).

IVAS – это очки с системой дополненной реальности, которая «накладывает» полупрозрачные графические изображения прямо поверх поля зрения бойца. Разработка создана на основе HoloLens – очков смешанной реальности, выпущенных Microsoft еще в 2015 году. Изначально устройство планировали использовать только для игр, но большой коммерческий успех показал, что крупные корпорации и предприятия тоже заинтересованы в виртуальной помощи своим работникам.

Эксперты Forbes пишут, что финальная версия системы IVAS на базе HoloLens будет отображать не только основные показатели, необходимые солдату в бою (боезапас, показатели организма, карта местности), но и другие жизненно важные «бонусы». В частности, тепловизоры, датчики ночного видения, а также средства обнаружения угроз и целей.

«IVAS предназначен для повышения смертоносности и выживаемости армейских сил с помощью комбинации технологий и возможностей дополненной реальности, поставляемых в виде устройства отображения. Это единая платформа, которая позволяет солдату сражаться и тренироваться, так как она использует сетевой обмен информацией и технологии смешанной и дополненной реальности», — говорится в материале NI.

IVAS использует смешанный интерфейс, соединяющий «механизм» человеческого зрения с программным обеспечением очков. Система понимает, на что смотрит человек, фокусирует объект и даже может вывести его 3D модель на экран, то есть прямо перед глазами военнослужащего.

Это не первая попытка Пентагона снабдить американских солдат средствами дополненной реальности. В начале 2000-х годов в США разрабатывали систему Land Warrior – многофункциональный шлем и экипировку, которые также предоставляли бойцу вспомогательную информацию в ходе сражения. Позже проект раскритиковали из-за многочисленных неудобств: шлем оказался слишком тяжелым, мешал солдатам передвигаться и сдавливал голову.

Специалисты Forbes уверены: интегрированные системы визуального усиления изменят нынешние методы ведения боя. На смену беспилотным летательным аппаратам, которые сейчас называют главным оружием современной войны, может прийти вооруженный до зубов пехотинец, на экране очков которого будет отображаться сердцебиение противника и его арсенал.