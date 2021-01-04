14:35 4 Января 2021Общество
Губернатор Забайкалья заболел коронавирусом
Медики выявили коронавирусную инфекцию у губернатора Забайкальского края Александра Осипова, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Медики выявили коронавирусную инфекцию у губернатора Забайкальского края Александра Осипова, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Врачи госпитализировали Осипова. Болезнь у него протекает в средней форме тяжести, уточняет пресс-служба. До этого Осипов некоторое время находился на самоизоляции, однако медики настояли, чтобы он лечился в стационаре. Сейчас его обязанности временно выполняет первый заместитель. Однако важные вопросы губернатор решает сам по телефону.
Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.