Губернатор Забайкалья заболел коронавирусом

Медики выявили коронавирусную инфекцию у губернатора Забайкальского края Александра Осипова, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Медики выявили коронавирусную инфекцию у губернатора Забайкальского края Александра Осипова, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Врачи госпитализировали Осипова. Болезнь у него протекает в средней форме тяжести, уточняет пресс-служба. До этого Осипов некоторое время находился на самоизоляции, однако медики настояли, чтобы он лечился в стационаре. Сейчас его обязанности временно выполняет первый заместитель. Однако важные вопросы губернатор решает сам по телефону.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.