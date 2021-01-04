Живущая в Турции украинка была найдена мертвой в собственной квартире

Правоохранительные органы Турции проводят расследование по факту смерти украинской гражданки на одном из местных курортов.

Правоохранительные органы Турции проводят расследование по факту смерти украинской гражданки на одном из местных курортов.

Кристина Н. была обнаружена мертвой в своей собственной квартире на вилле в юго-западной части провинции Мугла. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на издание Sabah. В полицию обратились знакомые женщины по просьбе ее матери. Она не могла связаться со своей 31-летней дочерью длительное время.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Прибывшие на место правоохранительные органы при помощи специалиста взломали дверь и смогли проникнуть внутрь. Внутри они обнаружили тело женщины, сидящей в кресле. Ее руки были скованы наручниками, рядом находились древесный уголь, веревка, шарф. Отмечено, что квартира была закрыта изнутри.