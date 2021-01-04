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14:21   4 Января 2021
Общество

Живущая в Турции украинка была найдена мертвой в собственной квартире

Живущая в Турции украинка была найдена мертвой в собственной квартире

Правоохранительные органы Турции проводят расследование по факту смерти украинской гражданки на одном из местных курортов.

Кристина Н. была обнаружена мертвой в своей собственной квартире на вилле в юго-западной части провинции Мугла. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на издание Sabah. В полицию обратились знакомые женщины по просьбе ее матери. Она не могла связаться со своей 31-летней дочерью длительное время.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Прибывшие на место правоохранительные органы при помощи специалиста взломали дверь и смогли проникнуть внутрь. Внутри они обнаружили тело женщины, сидящей в кресле. Ее руки были скованы наручниками, рядом находились древесный уголь, веревка, шарф. Отмечено, что квартира была закрыта изнутри.

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