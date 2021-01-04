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13:56   4 Января 2021
Общество

Животные из Якутии могут оказаться поставщиками генов холодоустойчивости

Животные из Якутии могут оказаться поставщиками генов холодоустойчивости

Гены-кандидаты, которые могут отвечать за устойчивость к холодам, обнаружили у крупного рогатого скота в Якутии.

Исследование провели ученые Института животноводства и Института цитологии и генетики (ИЦИГ) РАН совместно с коллегами из Великобритании. Полученные ими результаты в будущем могут способствовать созданию животных для массового разведения в климатических условиях Сибири и более северных территорий.

"Были отобраны по 200 голов коров в Алтайском крае. При 30-градусных морозах им надевали датчики в ухо и следили, как меняется температура тела", — рассказал ТАСС заведующий лабораторией мясного животноводства профильного института Базарбай Инербаев.

У животных с геном холодоустойчивости температура тела не колебалась. Для исследования ученые наблюдали за коровами якутской аборигенной породы. Известно, что они способны переносить морозы от −50 до −60 градусов, рассказал Инербаев.

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