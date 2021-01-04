49-летняя Анита Цой рассказала о похудении на 17 килограммов

Российская певица рассказала поклонникам, что пока еще не достигла идеальных форм, поэтому продолжит избавляться от лишних килограммов.

Российская певица рассказала поклонникам, что пока еще не достигла идеальных форм, поэтому продолжит избавляться от лишних килограммов.

Исполнительница хита "Береги меня" Анита Цой рассказала фанатам, что в начале 2020 года сильно поправилась. Изменения в фигуре ей не понравились, поэтому она решила избавиться от лишних килограммов. Артистка отметила, что уже смогла избавиться от 17 килограммов, но останавливаться на достигнутом не планирует. Она считает, что может выглядеть еще лучше и привлекательнее.

"Я скинула 17 килограммов, но это не предел. Я хочу похудеть еще как минимум на три-четыре килограмма. Стремлюсь к идеальным пропорциям. Мой рост 167 сантиметров. В идеале я должна весить 57 килограммов", — рассказала "Собеседнику" Анита Цой.

По словам певицы, сейчас она весит 61 килограмм. Цой отметила, что муж поддерживает ее желание измениться, однако не настаивает на этом, так как для него главное не фигура, а ее хорошее настроение. Сейчас Анита Цой чувствует себя комфортно, но в будущем планирует исправить некоторые недостатки кожи, которые связаны с похудением.