Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:21   4 Января 2021
Экономика

Названы сроки разработки стратегии цифровой трансформации экономики России

Названы сроки разработки стратегии цифровой трансформации экономики России

Планы по цифровизации ряда отраслей российской экономики необходимо представить в первой половине 2021 года. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.

Разработка и утверждение новой стратегии должны быть произведены до 1 июля. Не менее десяти отраслей отечественной экономики должны получить дополнительные возможности для цифровизации. Также президент поручил создать стратегию развития для социального сектора и структуры государственного управления.

Также глава государства поручил начать работы по внедрению искусственного интеллекта, нового программного обеспечения и аппаратных комплексов. Модернизация призвана повысить эффективность государственной системы и обеспечить появление принципиально новых технологических решений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #экономика рф #цифровизация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров