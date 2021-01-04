Названы сроки разработки стратегии цифровой трансформации экономики России

Планы по цифровизации ряда отраслей российской экономики необходимо представить в первой половине 2021 года. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.

Планы по цифровизации ряда отраслей российской экономики необходимо представить в первой половине 2021 года. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.

Разработка и утверждение новой стратегии должны быть произведены до 1 июля. Не менее десяти отраслей отечественной экономики должны получить дополнительные возможности для цифровизации. Также президент поручил создать стратегию развития для социального сектора и структуры государственного управления.

Также глава государства поручил начать работы по внедрению искусственного интеллекта, нового программного обеспечения и аппаратных комплексов. Модернизация призвана повысить эффективность государственной системы и обеспечить появление принципиально новых технологических решений.