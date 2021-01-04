Сатановский предрек крах США из-за санкций против «СП-2»

Если США не пустят российский газ в Европу, сотрудничеству Брюсселя и Вашингтона придет конец.

Новые американские санкции против российского трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2») вступили в силу 1 января 2021 года. Российский политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» выразил мнение, что теперь политическое влияние Вашингтона в странах Европейского союза (ЕС) пошатнется; ведь сами США едва ли смогут обеспечить Европу сжиженным газом в случае заморозки строительства «СП-2».

Эксперт обратил внимание, что американцы по российскому газопроводу «бьют прицельно». Даже если Россия и Европа найдут способ обойти очередные экономические ограничения, Белый дом все равно продолжит санкционную политику.

«Они [американцы] ребята откровенные, бьют по проекту прицельно. Как только появляется решение очередной хрени, которую вся эта банда, почему-то называющая себя государством, выкатывает, чтобы сорвать проект, который им не нравится, потому что не дает закабалить Европу и впарить ей свой дорогущий сжиженный газ, они придумывают очередную гадость, еще подлее и мерзотней», — написал Сатановский.

Политолог уверен, что после того, как Вашингтон перекроет путь российскому газу в Европу, Брюссель откажется от дальнейшего сотрудничества с США. Таким образом, страны ЕС не будут покупать ни российский, ни американский газ, но в Белом доме этого пока не понимают, добавил Сатановский.

«Если мы не будем экспортировать газ в Европу, так и они [США] его экспортировать не будут. <…> Ребята зря с огнем играют. Они, понятно, этого не понимают, но на самом-то деле это так. А пока пускай санкциями балуются. Обезьяна с гранатой, она и есть обезьяна с гранатой. Даже если обезьяна эта американская», — подытожил эксперт.

Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась сертифицировать «Северный поток — 2» сразу после того, как новые американские санкции вступили в силу. Ограничения касаются компаний, которые оказывают услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы.

Справка ПС

Газопровод «Северный поток — 2» должен соединить Россию и Германию. Труба начинается в районе Усть-Луги в Ленинградской области, и заканчивается на территории Германии, в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода прокладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим газопроводом «Северный поток». Длина труб оценивается в 1200 километров, а общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год.