Кабмин представит Путину предложения по индексации пенсий работающим россиянам

Правительство России предоставит президенту РФ Владимиру Путину предложения по индексации пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать.

Правительство России предоставит президенту РФ Владимиру Путину предложения по индексации пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля. Пенсии у продолжающих работать пожилых россиян не индексировались уже четыре года, начиная с 2016 года. Российский президент предложил кабинету министров представить все предложения в срок до 1 февраля.

Во время декабрьской пресс-конференции Путин акцентировал внимание, что пенсионеры заслуживают индексации пенсий, однако этот вопрос еще нужно дополнительно проработать.