Актеру Олегу Басилашвили потребовалась срочная госпитализация. Причиной стали осложнения, развившиеся на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

Актеру Олегу Басилашвили потребовалась срочная госпитализация. Причиной стали осложнения, развившиеся на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

Дочь народного артиста СССР рассказала, что ее отец чувствует себя хорошо. По словам женщины, медики оказывают всю необходимую помощь актеру, чтобы излечить его от COVID-19, пишет "Звезда".

Олег Басилашвили является одним из ведущих актеров театра БДТ. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких знаменитых фильмах, как "Служебный роман", "Вокзал на двоих", а также телесериал "Мастер и Маргарита".