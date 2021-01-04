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12:50   4 Января 2021
Политика

Конгресс США рассказал подробности предстоящей инаугурации Байдена

Конгресс США рассказал подробности предстоящей инаугурации Байдена

Вступление в должность главы США избранного президента Джо Байдена пройдет при соблюдении норм социального дистанцирования.

Представители Конгресса Соединенных Штатов опубликовали заявление с подробностями инаугурации Байдена. Сообщается, что мероприятие пройдет в усеченном формате. Такое решение было принято из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим традиционный парад будет отменен.

По информации совместного комитета Сената и Палаты Конгресса США по инаугурационным церемониям, торжество будет транслироваться в видеоформате на местных телеканалах.

Также Джо Байден и избранная вице-президент США Камала Харрис поучаствуют в традиционном смотре войск на Капитолийском холме. Перед ними будут проходить представители всех видов войск американских ВС. Они проводят избранного президента к Белому дому.

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