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12:28   4 Января 2021
Общество

Ученые нашли объяснение появлению шаровой молнии

Ученые нашли объяснение появлению шаровой молнии

Появление шаровой молнии может быть связано с пятым измерением, такую гипотезу выдвинула физик Андреа Айелло из Общества научных исследований имени Макса Планка.

Шаровую молнию Айелло предлагает считать световым феноменом, а не высокоэнергетическим сгустком какого-либо физического вещества. Ученый отметила, что шаровая молния не выделяет ни тепла, ни запаха. Однако требуются дополнительные исследования и практические наблюдения за этими объектами.

Феномен шаровой молнии пытались объяснить давно, существует множество теорий на этот счет, в том числе и теория струн, насчитывающая 11 измерений. Мир на Земле в реальности трехмерный, отметила автор исследования.

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#исследование #феномен #шаровая молния

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