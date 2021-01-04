Программу госгарантий бесплатной медпомощи утвердили на три года в РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на этот год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на этот год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Пресс-служба кабмина сообщает, что в новой программе учли особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке пациенты были обеспечены необходимым лечением.

Также при разработке программы были предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования.

Обновленную программу обсуждали на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в последних числах декабря.