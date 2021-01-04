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12:10   4 Января 2021
Общество

Петербург занял первое место в РФ по количеству случаев COVID-19 за сутки

Петербург занял первое место в РФ по количеству случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки было выявлено 3657 случаев коронавируса.

Это первый случай с начала пандемии, поскольку ранее больше всего заболевших было в Москве.

Всего с начала пандемии в Северной столице медики выявили коронавирус у 257 007 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Санкт-Петербург впервые возглавил список городов по количеству заболевших.

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#россия #петербург #статистика

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