12:10 4 Января 2021Общество
Петербург занял первое место в РФ по количеству случаев COVID-19 за сутки
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки было выявлено 3657 случаев коронавируса.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки было выявлено 3657 случаев коронавируса.
Это первый случай с начала пандемии, поскольку ранее больше всего заболевших было в Москве.
Всего с начала пандемии в Северной столице медики выявили коронавирус у 257 007 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Санкт-Петербург впервые возглавил список городов по количеству заболевших.