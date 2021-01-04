В ХДС рассказали, кто может стать канцлером Германии после Меркель

Глава парламентской фракции не хочет видеть канцлером председателя ХДС или ХСС.

Новым канцлером Германии, вопреки уже давней традиции, может стать не председатель Христианско-демократического союза или Христианско-социального союза, заявил лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус.

Среди политиков от христианского тандема есть люди, которых Бринкхаус может представить в роли канцлера, заявил он в интервью Южногерманской газете. Это не действующие партийные лидеры и не кандидаты на этот пост, уточнил он.

На вопрос о том, собирается ли Бринкхаус баллотироваться в председатели ХДС, парламентарий ответил уклончиво.

«Я выучил: для председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге неразумно говорить категорическое "нет" в ответ на такой вопрос. Фракция, а следовательно, и ее председатель, всегда должна иметь право играть ведущую роль. Но у нас ведь всего три кандидата», — заявил Бринхаус.

На пост главы ХДС претендуют премьер-министр земли Северный Рейн Армин Лашет, бывший глава фракции Фридрих Мерц и экс-министр окружающей среды Норберт Реттген. Основным претендентом на роль канцлера от ХДС считают главу ХСС и премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

Неудачный кандидат

Ангела Меркель покинет пост канцлера только в сентябре, а выборы нового председателя партии в ХДС пройдут уже в январе. Голосовать на январском съезде будут исключительно за нового партийного главу, а вопрос о кандидатах в канцлеры там рассматриваться не будет, уверяет Бринкхаус.

В 2005 году Меркель перешла на должность канцлера Германии, будучи главой ХДС, а ее принципиальная позиция перед новыми выборами канцлера не поменялась: кандидатом в канцлеры будет председатель партии, и никак иначе.

Однако Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую Меркель фактически единолично привела на пост лидера ХДС в надежде передать ей пост канцлера осенью, в феврале 2020 года объявила об уходе с должности председателя партии. За канцлерство она бороться не будет.

В том, что канцлером станет кто-то из блока ХДС/ХСС, сомневаться не приходится. Шесть раз представители ХДС становились президентами ФРГ, пять раз — федеральными канцлерами. Среди вторых был и знаковый для западной Германии Конрад Аденауэр, возглавивший страну в тяжелое послевоенное время и взявший курс на европейскую интеграцию, вступление в НАТО и союзничество Францией, Великобританией и США.

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