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11:26   4 Января 2021
Общество

Врачи зарегистрировали 23 351 нового пациента с коронавирусом в России

Врачи зарегистрировали 23 351 нового пациента с коронавирусом в России

Медики в результате тестирования россиян в разных регионах выявили 23 351 новый случай коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусом. За вчерашний день новые заболевшие зарегистрированы в 84 из 85 регионов страны. Бессимптомное проявление болезни отмечается у 11% пациентов.

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