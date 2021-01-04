Британия отказалась экстрадировать Ассанжа в США, чтобы он не сошел с ума

США подали апелляцию в расчете заполучить «высокотехнологичного террориста», но защита готова сражаться за его свободу и воссоединение с котом.

Суд Великобритании постановил не отправлять Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит пожизненное заключение, сообщает Associated Press. Просьбу американских прокуроров об экстрадиции отклонили из-за опасений за психическое здоровье австралийского журналиста. Сторона обвинения подала апелляцию.

В Соединенных Штатах ему грозило 175 лет американской тюрьмы, но теперь правительство США заявляет, что приговор, скорее всего, составит от четырех до шест лет.

До заседания несколько врачей заявили, что Ассанж страдает депрессией и потерей памяти — он может попытаться покончить жизнь самоубийством в случае экстрадиции в США. Докладчик ООН о пытках и жестоком обращении Нильс Мельцер навещал журналиста в тюрьме и констатировал, что его заключение равносильно «психологической пытке», а здоровье сильно ухудшилось.

Ассанж — основатель сайта WikiLeaks, где публикуется секретная информация, в том числе и о деятельности американских спецслужб. США предъявили ему обвинения по 18 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретных данных через взлом правительственных компьютеров.

Экстрадиции в Штаты Ассанж пытался избежать много лет, а дело против него сторонники WikiLeaks называют угрозой свободе прессы.

Спасение Ассанжа

Журналиста фактически спасло решение британской судьи Ванессы Барайцер. Суд не решал, виновен ли Ассанж в инкриминируемых ему в Америке преступлениях, а разбирался, осудили ли бы основателя WikiLeaks в Великобритании за аналогичные поступки.

Если на следующем заседании апелляция обвинителей от США будет удовлетворена, дело передадут министру внутренних дел Великобритании, который и примет окончательное решение о выдаче. Выбор между свободой слова и дипломатическими отношениями с США очень деликатный, и, безусловно, будет иметь долгосрочные последствия для британских властей. Тем не менее, 4 декабря Лондон уже продемонстрировал, что последствий не страшится, а шансов заполучить Ассанжа в крепкие руки американского правосудия у правительства США все меньше.

Если суд после апелляции решит экстрадировать Ассанжа, то в США он отправится не сразу — после подачи ответной апелляции защиты дело «провисит» в суде еще несколько месяцев. В случае проигрыша адвокаты австралийца смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Если там прошение удовлетворят, Ассанж может выйти на свободу.

Адвокаты утверждают, что шпионаж — это политическое преступление, а выдача другой стране по обвинению в таких деяниях запрещена соглашением об экстрадиции между Великобританией и Соединенными Штатами.

Характерно, что в последние годы Великобритания отклонила уже несколько запросов США об экстрадиции по аналогичным делам. Так, встречи с американской Фемидой избежал британский хакер Гэри Маккиннон, взломавший в 2002 году компьютеры правительства США. В 2012 году британское правосудие решило, что мужчина слишком болен. В 2018 году Верховный суд отменил решение о выдаче Лаури Лав, обвиняемой во взломе веб-сайтов правительства США.

Фактор Трампа и Байдена

Новый президент США Джо Байден, вступающий в должность 20 января, может сыграть решающую роль в судьбе Ассанжа, если через апелляцию он все-таки предстанет перед американским судом.

«Если британский судья вынесет решение в пользу экстрадиции, и США смогут произвести экстрадицию, новый президент, скорее всего, будет принимать решение относительно того, должно ли правительство продолжать судебное преследование», — сказал профессор права в Университете Ричмонда Карл Тобиас в комментарии The New York Times.

Впрочем, надеяться на милость главы Белого дома было бы опрометчиво. В 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы, будущий американский лидер назвал основателя WikiLeaks «высокотехнологичным террористом». Остается лишь догадываться, как поменялось мнение демократа спустя десять лет и поменялось ли вообще.

В последние недели просьбы помиловать Ассанжа участились и в адрес другого президента США — Дональда Трампа. Перед уходом с первого поста он объявил массовую амнистию и смягчение выносимых судьями наказаний за ряд преступлений. Но Ассанжа «оттепель» в американской судебной системе вряд ли коснется.

Особо опасный преступник для Америки

Правительство США считает, что Ассанж подверг опасности жизнь сотрудников американских спецслужб и их информаторов, предоставлявших ценную информацию из зон боевых действий, в которых находятся войска США.

«Журналистика не является оправданием для преступной деятельности и не позволяет нарушать уголовное законодательство», — заявил британскому суду в прошлом году Джеймс Льюис, юрист, представляющий правительство США.

Многие международные СМИ и правозащитные организации уверены, что обвинения, предъявленные Ассанжу, угрожают свободе прессы, причем не только на территории Америки.

«На карту поставлено будущее журналистики и свободы прессы. Если правительству США удастся добиться экстрадиции Ассанжа и привлечь его к ответственности в Америке, оно сможет осудить любого журналиста и любые СМИ по аналогичным обвинениям», — рассказала директор лондонского филиала организации «Репортеры без границ» Ребекка Винсент в комментарии The New York Times.

Австралийский юрист и адвокат Ассанжа Грег Барнс отмечал, что его подзащитному в США грозит отнюдь не справедливый и независимый суд. Он опасался, что журналист проведет остаток жизни в одиночной камере, а сотрудники американской тюрьмы будут обходиться с ним жестоко.

В 2012 году Ассанж вошел в посольство Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где ему предъявили обвинения в изнасиловании. В течение семи лет он был затворником в посольстве, где принимал журналистов и знаменитостей, но был арестован британской полицией в 2019 году. В здании посольства остался его кот, о судьбе которого беспокоились сторонники Ассанжа. Но как сообщает WikiLeaks, с четвероногим все в порядке — он в безопасности и ожидает воссоединения с хозяином на свободе.

Пока решение об экстрадиции принималось, Ассанж оставался в лондонской тюрьме Белмарш. Ранее ему отказали в освобождении под залог. На вопрос судьи о том, согласен ли подсудимый с экстрадицией в Америку, Ассанж ответил — «Нет».