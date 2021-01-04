Новак рассчитывает на поддержку ЕС для завершения строительства "СП-2"

Санкции США против строительства газопровода "Северный поток — 2" связаны с желанием Вашингтона продавать свой газ в Европе.

Санкции США против строительства газопровода "Северный поток — 2" связаны с желанием Вашингтона продавать свой газ в Европе.

Такое мнение выразил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК.

"Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании", — сказал он.

Он считает, что политика американских властей является протекционизмом. США пытаются любой ценой сохранить свое присутствие на европейском газовом рынке. Для продвижения американского СПГ в ход идут санкции против конкурента.