Пастор погиб во время стрельбы в техасской церкви

Перестрелка в методистской церкви в штате Техас закончилась гибелью пастора. Преступник спрятался от полицейских в ванной и убил священника, когда тот его обнаружил.

Перестрелка в методистской церкви в штате Техас закончилась гибелью пастора. Преступник спрятался от полицейских в ванной и убил священника, когда тот его обнаружил.

По данным полиции, накануне трагедии стражи порядка преследовали 21-летнего молодого человека, однако ему удалось скрыться на автомобиле с чужими номерами. Сотрудники правоохранительных органов потеряли машину из вида, но позже обнаружили ее в округе Смит. Погоня закончилась у методистской церкви, неподалеку от города Вайнона, сам водитель смог убежать.

На следующий день пастор в храме обнаружил злоумышленника, который прятался в ванной. В результате попытки обезвредить преступника священник был убит. Мужчина застрелил пастора из оружия и скрылся на его машине, однако полицейские арестовали злоумышленника. Сообщается, что стрельба произошла не по религиозным мотивам.