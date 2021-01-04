Транзит российского газа через Украину может прекратиться по двум причинам

Транзит российского газа через Украину в Европу упал в 2020 году на 38% по сравнению с 2019 годом.

Транзит российского газа через Украину в Европу упал в 2020 году на 38% (до 55,8 млрд куб.м) по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба «Оператора ГТС Украины». Причины — запуск новых газопроводов в обход Украины, уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа, накопленные европейскими газовыми компаниями.

«Оператор ГТС Украины» отмечает, что в 2020 году компания «на 100% выполнила свои ключевые задачи» — транспортировку газа для украинских потребителей и транзит в Евросоюз и Молдавию. Примечательно, что теперь транзит осуществляется не только для «Газпрома».

«Так, впервые в истории украинской ГТС в 2020 году состоялся транзит газа не только для "Газпрома", но и по заказу других международных компаний…<…> Благодаря этому Оператор ГТС сегодня — надежная опора для государства, а украинская ГТС — неотъемлемая часть энергетической стабильности и безопасности Европы», — сказано на сайте компании.

«Газпром» полностью рассчитался за весь объем транзита по контракту, в котором есть условие «качай или плати», подчеркнули в «Операторе ГТС Украины».

Возможно, в будущем транзит российского газа через Украину совсем прекратится — газопровод «Северный поток — 2», проходящий по дну Балтийского моря из России в Германию, находится на финальной стадии строительства. Но окончательного решения по этому поводу еще нет.

Для остановки украинского транзита должны быть весомые причины — и это не только спрос на топливо в ЕС, отмечает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Это зависит от нескольких факторов. Спроса на российский газ в Европе и условий транспортировки газа по украинской системе», — рассказал эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

В конце декабря США призвали европейские частные компании, участвующие в строительстве российско-европейского газопровода «Северный поток — 2», прекратить работу над ним. Иначе предприятиям грозят санкции: Штаты собираются «вбить кол в сердце» энергетического проекта.

В 2019 году Россия и Украина продлили транзитное соглашение, согласно которому через украинскую территорию будет проходить 40 млрд куб. м голубого топлива ежегодно. Контракт рассчитан на период с 2020 по 2024 год с возможностью его пролонгации на десять лет. Условие «качай или плати» обязывает «Газпром» оплатить зарезервированный объем транзита, даже если российская госкомпания не сможет его обеспечить.