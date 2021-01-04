Организаторы рассказали о высоких требованиях Шнурова и Пугачевой

Организатор концертов Евгений Морозов рассказал о сложных райдерах российских артистов Сергея Шнурова и Аллы Пугачевой, которые по-настоящему удивляют.

Организатор концертов Евгений Морозов рассказал о сложных райдерах российских артистов Сергея Шнурова и Аллы Пугачевой, которые по-настоящему удивляют.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров требует самый высокий гонорар за свое выступление. Из года в год его сумма только растет, а в райдере появляются новые требования. Например, в интервью "Комсомольской правде" Морозов рассказал, что его шокировали прописанные штрафы за неправильно поданный транспорт.

"Но они тогда делали огромный стадионный тур по всей России, сотни тысяч людей посетили их концерты, и они решили, что могут себе позволить жестко выставлять свои условия, и требовать их выполнения", — объяснил организатор.

Он также добавил, что сложности возникали и с Аллой Пугачевой. Ввиду своей популярности она требует достаточно высокий гонорар. У артистки уже давно нет постоянного коллектива и музыкантов, поэтому для нее собраться и выступить — большой процесс. Собирать весь коллектив ради одного выступления достаточно дорого.

Морозов также проводит частные мероприятия и концерты для публики в Дубае, где выступают российские звезды. Он рассказал, что большой популярностью у богатых людей пользуется артист Егор Крид, однако 31 декабря 2020 года с закрытым концертом в ОАЭ выступал рэпер Моргенштерн.