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9:35   4 Января 2021
Армия

Моряки Северного флота поддерживают ядерные силы в зоне ответственности

Моряки Северного флота поддерживают ядерные силы в зоне ответственности

Специалисты Северного флота ВМФ России готовы к выполнению задач, поставленных командованием, и отражению внешних угроз.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев заявил, что военнослужащие готовы к выполнению задач. Основной задачей флота является поддержание морских стратегических ядерных сил в регионе. Ими являются субмарины проекта "Дельфин" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Синева" и подводные лодки "Борей" с МБР "Булава".

Он добавил, что подводники будут продолжать плавания в водах Северного Ледовитого океана. Боевое патрулирование и выполнение задач в других частях Мирового океана будут продолжены. Моисеев подчеркнул готовность сдерживать агрессию, направленную против Российской Федерации.

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