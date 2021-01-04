Моряки Северного флота поддерживают ядерные силы в зоне ответственности

Специалисты Северного флота ВМФ России готовы к выполнению задач, поставленных командованием, и отражению внешних угроз.

Специалисты Северного флота ВМФ России готовы к выполнению задач, поставленных командованием, и отражению внешних угроз.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев заявил, что военнослужащие готовы к выполнению задач. Основной задачей флота является поддержание морских стратегических ядерных сил в регионе. Ими являются субмарины проекта "Дельфин" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Синева" и подводные лодки "Борей" с МБР "Булава".

Он добавил, что подводники будут продолжать плавания в водах Северного Ледовитого океана. Боевое патрулирование и выполнение задач в других частях Мирового океана будут продолжены. Моисеев подчеркнул готовность сдерживать агрессию, направленную против Российской Федерации.