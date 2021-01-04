СМИ прокомментировали диалог Трампа и госсекретаря Джорджии

Содержание разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия могло бы привести к импичменту.

Содержание разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия могло бы привести к импичменту.

Глава Соединенных Штатов якобы попросил пересчитать голоса избирателей в свою пользу.

"Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с "Уотергейтом". В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность", — сказал журналист Карл Бернстайн в эфире канала CNN.

Газета Washington Post ранее сообщила, что Трамп обсуждал с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером результаты подсчета голосов. Издание заявляет, что президент просил "найти" 11 780 голосов для победы в штате.