Украинский врач опроверг заявление Киева о вакцине "Спутник V"

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко сообщил, что данные Киева о "невозможности" закупить российскую вакцину не соответствуют действительности.

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко сообщил, что данные Киева о "невозможности" закупить российскую вакцину не соответствуют действительности.

ВОЗ еще в феврале создала критерии разработки препарата и рекомендовала всем государствам приготовиться к быстрой вакцинации и оперативной регистрации лекарств, напомнил Кравченко на своей странице в Facebook.

Всего в мире сейчас восемь разработок, включая российское лекарство, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, и ни одна из них еще не завершила полностью третий этап клинических испытаний, подчеркнул медик.

Недавно главный санитарный врач Украины Олег Ляшко заявил, что правительство страны не имеет возможности закупить "Спутник V" для защиты здоровья населения, поскольку вакцина еще не завершила третий этап исследований.