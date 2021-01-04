Специалист рассказал россиянам о способах защиты личных данных в Сети

Руководитель Центра экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что кибермошенники могут украсть личные данные россиян с любого гаджета. Он перечислил способы защиты.

Руководитель Центра экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что кибермошенники могут украсть личные данные россиян с любого гаджета. Он перечислил способы защиты.

Эксперт отметил, что в первом квартале 2020 года увеличилось количество кибератак. Утечка персональных данных россиян чаще всего происходила из-за того, что они переходили по вредоносным ссылкам, которые были связаны с темой распространения новой коронавирусной инфекцией, пишет агентство "Прайм".

Антон Куканов пояснил, что злоумышленники могут украсть персональные данные, в том числе логины и пароли, с любых незащищенных устройств. Чтобы этого избежать, в первую очередь не нужно переходить по подозрительным ссылкам, даже если их присылают знакомые люди. Также следует устанавливать только те приложения, которые скачаны в официальных магазинах. При этом до установки ПО следует ознакомиться с отзывами пользователей.