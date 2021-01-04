Трамп планирует произнести "победную" речь на митинге в штате Джорджия

Действующий президент США Дональд Трамп во время рабочей поездки в штат Джорджия планирует посетить "победный митинг" и произнести там речь, говорится в сообщении Белого дома.

Действующий президент США Дональд Трамп во время рабочей поездки в штат Джорджия планирует посетить "победный митинг" и произнести там речь, говорится в сообщении Белого дома.

Согласно графику американского лидера, вечером в понедельник он планирует направиться из Белого дома на "победный митинг". Чью победу планируется отмечать, неизвестно, однако сам Трамп не раз заявлял, что набрал большее количество голосов в этом штате, чем демократ Джо Байден.

Выступление Трампа также может быть приурочено к поддержке сенаторов-республиканцев. 5 января состоится второй тур выборов в Сенат Конгресса США, который определит соотношение сил.

Американское издание The Washington Post ранее опубликовало запись разговора между Трампом и секретарем штата Джорджия, в котором президент требует подтвердить свою победу в штате.