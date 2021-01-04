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8:44   4 Января 2021
Общество

Более 85 миллионов человек в мире заболели COVID-19

Более 85 миллионов человек в мире заболели COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 85 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего за пандемию в мире от последствий коронавирусной инфекции умерло более 1,8 миллиона человек. Больше всего заболевших COVID-19 насчитывается в США. В стране заразились коронавирусом более 20,5 миллионов жителей страны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксировано более 3,2 миллиона пациентов с COVID-19.

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#мир #пандемия #коронавирус

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