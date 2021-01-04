Минпросвещения не стало включать иностранный язык в список обязательных ЕГЭ

Единый государственный экзамен по иностранному языку не будет обязательным для российских школьников, говорится во вступившем в силу 4 января приказе Министерства просвещения.

Единый государственный экзамен по иностранному языку не будет обязательным для российских школьников, говорится во вступившем в силу 4 января приказе Министерства просвещения.

Выпускники школ в обязательном порядке будут сдавать только ЕГЭ по русскому языку и математике. Одиннадцатиклассники могут выбрать для сдачи иностранные языки, а также остальные предметы в программе. В 2021 году ЕГЭ будет проходить в период с 31 мая по 2 июля.

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения ранее одобрил документ, в котором иностранный язык был убран из списка обязательных предметов для сдачи ЕГЭ.