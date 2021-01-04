Инфекционист спрогнозировала конец пандемии в 2022 году

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что вакцинация позволит побороть пандемию к концу 2022 года.

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что вакцинация позволит побороть пандемию к концу 2022 года.

Но рубеж будет перейден только в случае ответственной и повсеместной вакцинации населения и наличии эффективных доступных лекарств, сообщила Шестакова.

"Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", — заметила специалист в беседе с РИА Новости.

Также инфекционист ранее заявила, что первые успехи и снижения показателей станут заметны в России, если 50% населения получат прививки от коронавируса к осени наступившего года.