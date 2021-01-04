Американские СМИ обвинили Трампа в попытке пересчета голосов в свою пользу

СМИ США опубликовали запись телефонного разговора президента страны Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия, во время которого он убеждал пересчитать голоса в свою пользу.

СМИ США опубликовали запись телефонного разговора президента страны Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия, во время которого он убеждал пересчитать голоса в свою пользу.

Американский лидер в разговоре с Брэдом Раффенспергером высказывал желание "найти" недостающие для победы на выборах голоса, как сообщает газета Washington Post.

"Это было неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью со стороны президента Соединенных Штатов", — прокомментировала материалы вице-президент США Камала Харрис.

В речи Трампа, по материалам прессы, перемежаются уговоры, угрозы об преследовании на законодательном уровне, грубая критика и другие методы воздействия на политика. В штате Джорджия голоса пересчитывались трижды. В конечном итоге был утвержден итог о преимуществе конкурента Трампа Джо Байдена в предвыборной гонке.