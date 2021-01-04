Нэнси Пелоси в четвертый раз стала спикером Палаты представителей США

Нэнси Пелоси одержала очередную победу на выборах в спикеры Палаты представителей США. Этот срок будет четвертый на счету политика.

Нэнси Пелоси одержала очередную победу на выборах в спикеры Палаты представителей США. Этот срок будет четвертый на счету политика.

О победе свидетельствуют данные голосования. За кандидатуру Пелоси проголосовали 216 демократов. Однако пятеро из представителей партии отдали свои голоса другому человеку или вовсе воздержались. Все республиканцы, которые в этом созыве палаты вновь в меньшинстве, проголосовали за кандидата от своей партии Кевина Маккарти.

Пелоси впервые возглавила демократов в Палате представителей в 2003 году. С 2007 по 2011 она была спикером. В 2019 снова заняла эту должность. Политик была выбрана при отсутствии серьезной оппозиции. Она остается единственной женщиной, которая когда-либо занимала пост спикера в США.