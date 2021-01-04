Минтруд разрешит лишать пенсий иностранцев в России

Пенсионный фонд России в ближайшее время могут наделить правом лишать иностранцев неположенных им пенсий. В стране ужесточат контроль за расходами средств бюджета ПФР.

Пенсионный фонд России в ближайшее время могут наделить правом лишать иностранцев неположенных им пенсий. В стране ужесточат контроль за расходами средств бюджета ПФР.

Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов напомнил, что иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами.

Для того чтобы получить пенсию приезжие должны предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство. Когда документ аннулируется, выплата пенсии прекращается.

Однако соответствующая информация не всегда доходит до ПФР, поэтому человек по-прежнему может получать пенсию, которая ему уже не положена, сообщает "Парламентская газета".

По словам чиновника Минтруда, что пенсии прекратят выплачивать при поступлении сведений в Пенсионный фонд об истечении срока действия удостоверения беженца.