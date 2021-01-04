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6:31   4 Января 2021
Общество

Общая сумма долга невыездных россиян превысила 1,6 трлн рублей

Общая сумма долга невыездных россиян превысила 1,6 трлн рублей

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что злостные российские неплательщики задолжали в общей сложности более 1,6 трлн рублей.

Согласно данным ФССП, более 4,1 миллиона россиян больше не могут покинуть страну из-за задолженностей по кредитам, услугам ЖКХ и долгам по алиментам на 1 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

Сумма невыплаченных алиментов составляет 115 миллиардов рублей, за нарушение своих обязательств в установленном порядке не могут выехать из России около 532 российских родителей.

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#кредит #долг #алименты

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