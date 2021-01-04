Общая сумма долга невыездных россиян превысила 1,6 трлн рублей

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что злостные российские неплательщики задолжали в общей сложности более 1,6 трлн рублей.

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что злостные российские неплательщики задолжали в общей сложности более 1,6 трлн рублей.

Согласно данным ФССП, более 4,1 миллиона россиян больше не могут покинуть страну из-за задолженностей по кредитам, услугам ЖКХ и долгам по алиментам на 1 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

Сумма невыплаченных алиментов составляет 115 миллиардов рублей, за нарушение своих обязательств в установленном порядке не могут выехать из России около 532 российских родителей.