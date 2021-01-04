5:46 4 Января 2021Общество
ВОЗ: более 740 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире
За прошедшие сутки в мире выявили 740 221 случаев заражения коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
За прошедшие сутки в мире выявили 740 221 случаев заражения коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ сообщала, что на вечер воскресенья 3 января в мире число заболевших COVID-19 превысило 83,3 млн. За минувшие сутки от последствий инфекции в мире умерло более 12,5 тысяч человек.
Антирекордсменом по количеству заболевших по прежнему занимают США. Индия и Бразилия немного отстают. В России за время пандемии зафиксировано около 3,2 млн случаев COVID-19.