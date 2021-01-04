Врачи назвали добавки, которые помогут снизить уровень холестерина

Медики назвали пищевые добавки, которые помогут снизить уровень "плохого" холестерина. Об этом рассказывает издание Express.

Медики назвали пищевые добавки, которые помогут снизить уровень "плохого" холестерина. Об этом рассказывает издание Express.

Одной из пищевых добавок стал магний. Его ежедневный прием снизит не только уровень "плохого" но и повысит "хороший" холестерин в организме человека. Вещество также является важным минералом, который необходим для стабилизации кровяного давления и уровня сахара в крови.

Еще одной добавкой стал экстракт зеленого чая. Он помогает сократить риски развития сердечных заболеваний. Добавка богата полифенолами, которые обладают антиоксидантными, противовирусными, антибактериальными и противораковыми свойтсвами.

Высокий уровень холестерина может привести закупорке кровеносных сосудов и появлению бляшек. Это в свою очередь станет причиной образования тромба, который приведет к летальному исходу.