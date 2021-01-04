Врачи рассказали, как правильно питаться в новогодние праздники

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что за одну новогоднюю ночь невозможно поправиться. Килограммы, которые порой люди набирают за день, это следствие отеков от алкоголя.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что за одну новогоднюю ночь невозможно поправиться. Килограммы, которые порой люди набирают за день, это следствие отеков от алкоголя.

Также избыток в весе может появиться от обезвоживания. Врач добавила, что такие килограммы быстро уходят. Однако они могут остаться, если на протяжении всех каникул питаться, как в новогоднюю ночь.

По словам диетолога, при условии переедания можно устроить разгрузочный день. В других случаях специалист советует перейти на обычное питание — жидкие супы, каши, кисломолочные продукты.

"Обязательно пейте больше жидкости и кушайте больше овощей, в них жидкость тоже содержится, которая очень легко усваивается", — сказала Соломатина.

Она добавила, что необходимо воздержаться от употребления майонезных блюд, нарезок и прочего. Стоит отказаться на время и от быстро портящихся продуктов.