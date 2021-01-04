Синоптики предупредили о похолодании в Приморье на следующей неделе

Жители Приморья могут не опасаться дождей или других осадков, но должны приготовиться к резкому похолоданию с 4 января.

Жители Приморья могут не опасаться дождей или других осадков, но должны приготовиться к резкому похолоданию с 4 января.

Умеренный ветер придет с севера, температура упадет до -7...-19°C, сообщают синоптики "Примпогоды". Осадков не будет, как и большой облачности, в регионе установится ясная морозная погода.

Во Владивостоке по утрам столбик термометра будет опускаться до -16...-18°C, днем — небольшое потепление до -11...-13°C. Самое холодное место региона — Уссурийск, в утренние часы в городе будет устанавливаться -25...-27°C.