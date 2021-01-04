Украинские разведчики предсказали "вторжение" армии России из-за Крыма

Служба внешней разведки (СВР) Украины ожидает "вторжение" российской армии на территорию страны из-за вопроса водоснабжения Крыма. Об этом говорится на сайте ведомства.

Служба внешней разведки (СВР) Украины ожидает "вторжение" российской армии на территорию страны из-за вопроса водоснабжения Крыма. Об этом говорится на сайте ведомства.

В разведке предупреждают, что Россия "под надуманным предлогом" может попытаться ворваться в Херсонскую область для "захвата дамбы Северо-Крымского канала", по которому ранее поступала пресная вода для Крыма, что обеспечивало до 85% потребностей полуострова. Однако ведомство не упоминает, что Киев в одностороннем порядке перекрыл подачу воды по каналу в 2014 году.

Россия не раз заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран, включая Украину. В Киеве политики часто выдвигают воинственные предложения, например, о взрыве Керченского моста.

Правительство России также сообщало, что проблема с водоснабжением Крыма уже практически решена собственными силами. В регионе обнаружили запасы пресной воды под землей, а также запланировали строительство опреснительных установок.