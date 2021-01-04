Общепит Петербурга вновь будет принимать посетителей с 4 января

Заведения общественного питания в Петербурге вновь начнут принимать посетителей после паузы на новогодние праздники. Кафе и рестораны заработают с 4 января.

Заведения общественного питания в Петербурге вновь начнут принимать посетителей после паузы на новогодние праздники. Кафе и рестораны заработают с 4 января.

С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года кафе и рестораны Петербурга работали только навынос и на доставку, без возможности принимать посетителей в помещениях. Меры были предприняты в рамках борьбы с коронавирусом.

Власти города изначально планировали разрешить работу общепита с 4 января 2021 года с 6:00 до 19:00, однако впоследствии запрет на обслуживание посетителей был введен только в ночное время. Таким образом, петербуржцы смогут ходить в кафе и рестораны с 6:00 до 23:00 до 31 января.