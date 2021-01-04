Эпидемиолог рассказала об опасности нового штамма возбудителя COVID-19

Эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала о новом штамме коронавируса. Об опасности мутировавшего патогена специалист написала в Twitter.

Эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала о новом штамме коронавируса. Об опасности мутировавшего патогена специалист написала в Twitter.

По ее словам, "британский" штамм коронавируса SARS-CoV-2 заразнее обычного для детей и подростков до 19 лет и в этой возрастной группе может с большей вероятностью спровоцировать симптомы COVID-19. Из-за этого мутировавший вирус может быстрее передаться взрослым, что приведет к его более быстрому распространению и новым смертям.

Дипти Гурдасани назвала эти выводы "очень тревожными". Эпидемиолог призвала уже сейчас предпринимать предупредительные меры.

Выявленный впервые в Великобритании штамм коронавируса был найден в Греции, сообщило греческое телевидение. Мутация коронавируса была обнаружена в четырех образцах теста, которые получила Афинская академия. Отмечается, что выявление нового штамма вируса стало причиной ужесточения карантина в Греции.